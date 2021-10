DALS 2021 – Répétitions – Vaimalama Chaves : chasser les complexes

Cette semaine, Vaimalama Chaves, Miss France 2019 et Christian Millette vont présenter un mix Rumba / Contemporain sur un titre de la chanteuse Yseult « Corps ». Ah le contemporain ! Cette danse qui inspire grand nombre de nos stars. Vaimalama n’est pas en reste : « J’adore le Contemporain, la danse où tu peux faire n’importe quoi… ». Nous, on aime sa définition. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 1er octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay et les extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1