En cette fin de semaine, Wejdene et Samuel Texier ont travaillé tous les détails de lors chorégraphie. Il ne reste qu'un petit "truc" à régler... Léger ! Le porté. Et allez savoir pourquoi, il besoin pour Wejdene un obstacle infranchissable Découvrez les répétitions du jour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.