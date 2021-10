DALS 2021 – Répétitions – Wejdene : rendre fier ses proches !

Il y a 15 jours, lors du tout premier prime de « Danse avec les Stars », Wejdene et Samuel Texier ont frôlé de peu la sortie. Cette semaine, ils ont travaillé d’arrache-pied pour corriger les petits défauts et certainement suivre le conseil donné par Lola Dubini, (Elle a quitté l’aventure la semaine dernière) : profiter au max de l’instant présent. La compétition c’est bien ! Mais il ne faut surtout pas oublier l’essentiel : le plaisir. Découvrez leurs répétitions. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 24 septembre 202. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.