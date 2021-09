DALS 2021 – Répétitions - Wejdene et Samuel Texier : « On s’est bien trouvé »

Voici l’un des couples très attendus de la saison. Wejdene 17 ans, la chanteuse RnB, interprète du succès « Anissa » en 2020 et Samuel Texier, 23 ans, membre de l'équipe de France de danse sportive, mannequin et comédien. Il a également participé à la première partie de la série de concerts de Beyoncé. Est-ce pour cela que leur première danse, une Samba, résonnera au rythme d’un des titres de la Diva pop « Déjà vu ». Découvrez leurs premières répétitions. Danse avec les Stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des Stars en compétition.