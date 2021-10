Il règne dans la salle de répétitions de Wejdene et Samuel Texier beaucoup de bonne humeur cette semaine. On découvre un Samuel qui se lâche de plus en plus. Ces deux-là n'ont pas fini de nous surprendre. Découvrez les répétitions du jour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.