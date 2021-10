DALS 2021 - Répétitions - Apprentissage express pour Wejdene

Cette semaine, Wejdene va danser une Rumba sur la musique "Message personnel". Les entraînements s'enchaînent et la fatigue se fait de plus en plus ressentir dans les studios de répétitions. Mais la jeune chanteuse a bien l'intention de continuer à performer sur le parquet du Studio 217. Au programme du jour : apprentissage express et mains froides ! Découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.