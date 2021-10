DALS 2021 - Tayc et Fauve Hautot – 2WEI (Gangsta Paradise)

La semaine dernière, Tayc et Fauve Hautot ont performé sur une danse contemporaine "très brut". Denitsa Ikonomova a salué "la force" et "la puissance" du chanteur. Chris Marques a même été très impressionné. Après tant de belles critiques et un total de 34 points, Tayc n'a pas le droit de relâcher la pression. D'autant plus qu'une note au cumul en dessous de 30 points, l'enverrait directement en face à face. Il est temps pour eux de danser ! Sur un Paso Doble, Tayc et sa partenaire Fauve Hautot... Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 22 octobre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !