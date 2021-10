DALS 2021 – Tayc et Fauve Hautot – Bruno Mars (Leave the open door)

Ce soir, Tayc et Fauve Hautot sont en duel face à Lucie Lucas et Anthony Colette. Deux couples diamétralement opposés. Toute la semaine, ils ont travaillé comme des forcenés pour effacer les défauts de notre Star. Leur Chorégraphie : un American Smooth sur un titre de Bruno Mars : « Leave the open door ». Réussiront-ils à séduire le jury ou partiront-ils directement en face à face ? La réponse. Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 8 octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1