DALS 2021 - Tayc et Fauve Hautot – Burna Boy (On the low)

Tayc est auteur, compositeur et interprète et représentant de l’Afrolov (un mouvement notamment inspiré de l’afro et du RnB). Il fait équipe avec Fauve Hautot, gagnante de la saison 2019 de Danse avec les Stars avec Sami El Gueddari. Pour ce premier prime, ils dansent une samba sur un titre de l’artiste nigérian Burna Boy : « on the low ». Tayc et Fauve Hautot réussiront-ils à séduire le jury ? La réponse en image. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 24 septembre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.