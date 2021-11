DALS 2021 - Tayc et Fauve Hautot – Camille Lellouche (N'insiste pas)

Place à la demi-finale de Danse avec les stars. Après plusieurs semaines de compétition, quatre couples sont toujours en lice ! Depuis le début de l'aventure, Tayc squatte régulièrement le podium avec des notes toujours plus belles. Mais rien n'est encore gagné ! Pour tenter de décrocher sa place pour la grande finale, Tayc et sa partenaire Fauve Hautot danse un Contemporain sur "N'insiste pas" de Camille Lellouche. Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 19 novembre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !