DALS 2021 - Tayc et Fauve Hautot – Imagine Dragons (Next to me)

Premier à égalité avec Bilal Hassani, Tayc a récolté le premier 10 de la saison pour son chacha explosif sur le tube de Michael Jackson, "Startin something". Il décroche ainsi la possibilité de se qualifier en demi-finale grâce à la manche 2 aux côtés de Dita Von Teese et Bilal Hassani. Pour cette deuxième danse de la soirée, tous les compteurs sont remis à zéro. L'un de ces trois couples, celui qui décrochera la moins bonne note au classement, rejoindra Michou et Aurélie Pons au Face à Face. Ils seront ensuite soumis au vote des téléspectateurs. Alors qui décrochera sa place pour la demi-finale ? En attendant de le savoir, Tayc et sa partenaire Fauve Hautot dansent une valse sur "Next to me" de Imagine Dragons. Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 12 novembre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !