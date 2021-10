DALS 2021 – Tayc et Fauve Hautot – Stromae (Formidable)

Les fans de Danse avec les Stars attendent toujours ce moment avec impatience. Cet instant suspendu où un des couples phares décide de présenter un contemporain. Et BINGO ! C’est cette semaine ! Quand on sait, qu’à la manœuvre, il y a Fauve Hautot, le doute n’existe plus. On va assister à du grand spectacle. Ce soir, Tayc et Fauve Hautot présentent un Contemporain sur un titre de Stromae : « Formidable ». Danse avec les Stars du vendredi 15 octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1