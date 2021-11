DALS 2021 - Tayc et Fauve Hautot – The Weekend (Blinding Lights)

La semaine dernière, Tayc et Fauve Hautot ont offert un Paso Doble d'anthologie aux téléspectateurs de Danse avec les stars. Si les juges ont estimé que Tayc avait encore besoin d'apprendre à canaliser son energie, il est tout de même reparti avec les "Félicitations". Ce soir, il danse un jive sur le titre de The Weekend, "Blinding lights". Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 29 octobre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !