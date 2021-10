DALS 2021- Tayc et Fauve Hautot - Usher (U remind me)

La semaine dernière, Tayc et Fauve Hautot ont obtenu les 4 buzz de la part du jury. Un sésame qui leur a permis d’accéder directement en troisième semaine. Il faut dire que leur Samba, sur le titre de Burna Low, a mis tout le monde d’accord. Ce soir, notre couple présente une rumba sur un titre de Usher : « U remind me ». On oublie ce soir le côté festif de la Samba pour le côté sensuel, langoureux et tendre. Découvrez une autre facette de notre couple vedette. Tayc et Fauve Hautot réussiront-ils, une nouvelle fois, à séduire le jury ? Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 1er octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay et les extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.