DALS 2021 – Répétitions – Bilal Hassani :"on n'a jamais dit que c'était facile"

On l'a vu dans les répétitions de la semaine, Bilal est super heureux de danser sur du Ariana Grande. Mais est ce que le Jive qu'ils vont présenter avec Jordan Mouillerac sera à la hauteur de leur dernière prestation ? Découvrez leurs répétitions. Extrait de l'émission Danse avec les Stars du vendredi 1er octobre 2021.