Fauve et Tayc sont plus concentrés que jamais pour leur répétition. Le flan, le petit oiseau, Fauve utilise toutes les images possibles pour motiver son poulain. Objectif : Quart de finale. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.