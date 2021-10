DALS 2021 - Vaimalama Chaves éliminée : " je ne connaissais pas la notion d'émotion"

Il y a des interveiws plus funs que d'autres. Celle-ci va vous faire rire. D'aboprd parce que Vaimalama et Christian Millette s'entendent vraiment très bien et ça se voit. Et surtout, c'est le grand retour de Mathieu, l'assistant réalisateur plateau et Chris Marques en perturbateurs d'interviews. Après 5 primes et de supers prestations, Vaimalama Chaves et Christan Millette ont quitté l'aventure ce soir. Pourtant "sauvés' du double buzz, ils sont arrivés derniers de la manche 2:la figure imposée. Face à Michou (sauvé par le pubic), Lucie Lucas et Gérémy Crédeville (par les juges), Vaimalama n'a pas démérité. Découvrez son interview exclusive pour MYTF1. DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.