DALS 2021 - Vaimalama Chaves et Christian Millette – The Supremes (These boots are made for walking)

Cette semaine, Vaimalama Chaves, Miss France 2019 et Christian Millette sont en duel face à Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme. Ils ont dû aller puiser dans leurs réserves pour présenter leur nouvelle danse : un Quickstep. Une danse qui demande beaucoup d'énergie, de dynamisme et de la légèreté. Le tout dans un cadre. Pour les accompagner The Supremes et leur titre punchy : « These boots are made for walking » Réussiront-ils à quitter la zone rouge du classement ? Découvrez leur prestation. Extrait de l'émission Danse avec les Stars du vendredi 8 octobre 2021.