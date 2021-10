DALS 2021 - Vaimalama Chaves et Christian Millette – Yseult (Corps)

Vaimalama Chaves, Miss France 2019 et Christian Millette ont déjà un peu de pression. En effet, la semaine dernière, ils ont fini derniers de la première manche et ont directement dû jouer leur place au face à face à face. Cette semaine, ils ont redoublé d’efforts pour présenter une danse parfaite : un mix Rumba et Contemporain sur un titre de la chanteuse Yseult : « Corps ». Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 1er octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay et les extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1