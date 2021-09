DALS 2021 - Wejdene et Samuel Texier - Beyoncé (Déjà vu)

Wejdene la chanteuse RnB et interprète du succès fulgurant « Anissa » certifié disque de platine, débute l’aventure de Danse avec les stars aux côtés de Samuel Texier un des nouveaux danseurs de la saison. Il a 23 ans, il est membre de l'équipe de France Standard. Le couple performe ce soir sur une Samba et un titre qui devrait leur coller parfaitement à la peau « Déjà vu » de la Star américaine Beyoncé. Une performance pleine de pep's qui ne manquera pas de d’interpeller notre jury. Danse avec les Stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des Stars en compétition.