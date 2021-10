DALS 2021 - Wejdene et Samuel Texier – Janie (Message personnel)

Lors du dernier prime, Wejdene a surpris les juges grâce à son quickstep maîtrisé. Aucun buzz rouge pour la jeune chanteuse, signant ainsi sa belle progression. "Tu exploses sur le parquet. C'est canon," a félicité Chris Marques. Un total de 28 points qui ne lui a pas permis d'éviter le face à face. Ce soir, elle le sait. Elle va devoir faire plus de 30 points pour pouvoir sortir de la Hot Seat et s'éviter un nouveau face à face qui pourrait bien lui coûter sa place. Avant de le savoir, place à la danse ! Sur une rumba, Wejdene et son partenaire Samuel Texier... Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 22 octobre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !