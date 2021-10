DALS 2021 - Wejdene et Samuel Texier - Lady Gaga (I’ll never love again)

Ce soir, Wejdene et Samuel Texier foulent le parquet de Danse avec les Stars pour présenter leur toute nouvelle chorégraphie : un American Smooth, un dérivé des danses standard sur une des plus belles chansons du film « A star is born » avec Lady Gaga et Bradley Cooper : « I will never love again ». Lors du premier prime de qualification, Wejdene et Samuel ont été sauvés de justesse par les juges lors du terrible face à face à face. Réussiront-ils cette semaine à sortir de la zone rouge ? Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 1er octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay et les extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1