DALS 2021 - Wejdene et Samuel Texier – Louane (Donne-moi ton cœur)

Ce soir, Wejdene et Samuel Texier sont en duel face à Gérémy Crédeville et Candice Pascal. Toute la semaine, ils ont travaillé leur toute nouvelle chorégraphie, un Tango argentin sur un titre de Louane : « Donne-mo ton cœur ». Un duel de milieu de tableau qui enverra directement le perdant en face à face. Wejdene et Samuel Texier vont-ils réitérer l’exploit de la semaine dernière ? Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 8 octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1