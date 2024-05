DALS 2024 - 100 % Québec ! Jean-Marc Généreux et Mel Charlot dansent sur le parquet

Duo 100 % québécois sur le parquet de DALS avec nos juges Mel Charlot et Jean-Marc Généreux. Découvrez leur chorégrapie sur un titre de Macklemore & Ryan Lewis : "Can't hold us". Qui remportera cette treizième édition ? La réponse dans quelques minutes. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Jean Marc Genereux