DALS 2024 - Adeline Toniutti, Adrien Caby et JM Généreux - Ike et Tina Turner - (Proud Mary)

Premier couple à s'élancer sur le parquet de Danse avec les Stars : Adeline Toniutti et Adrien Caby. Leur danse, un Jive sur un des titres phare de Ike et Tina Turner : "Proud Mary". Ils sont en duo avec un autre couple, Natasha St-Pier et Anthony Colette. Pour les accompagner : Jean-Marc Généreux, le québécois bondissant, le spécialiste du Jive. Quel duo gagnera directement sa place pour la semaine prochaine ? Quel couple jouera sa place en face à face ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

