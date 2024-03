DALS 2024 - Adeline Toniutti et Adrien Caby - Camille Lellouche (N'insiste pas)

Cette semaine, Adeline Toniutti, la prof explosive de la Star Academy a souhaité ouvrir et dévoiler une page sombre de sa vie. Accompagnée d'Adrien Caby, son danseur, ils ont imaginé une danse libératrice. Ce sera un contemporain sur un titre de Camille Lellouche : "N'insiste pas".

