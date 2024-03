DALS 2024 - Adeline Toniutti et Adrien Caby - Céline Dion (Regarde-moi)

Après une prestation très remarquée la semaine dernière, Adeline Toniutti et Adrien Caby reviennent sur le parquet de Danse avec les Stars avec une nouvelle danse, un quickstep sur un titre de Céline Dion : "Regarde-moi". Après un contemporain émouvant et profond vendredi dernier, place au rythme cette semaine. Vont-ils séduire les juges ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

