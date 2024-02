DALS 2024 - Adeline Toniutti et Adrien Caby - Natasha St-Pier (Mourir demain)

C'est au tour d'Adeline Toniutti et Adrien Caby de se présenter sur le parquet de Danse avec les Stars. Toute la semaine, ils ont travaillé leur danse : un Tango. Si vous suivez les répétitions sur TF1+, vous avez déjà pu voir un aperçu de leurs répétitions. Ce soir, ils vont danser sur un titre de Natasha St-Pier (elle aussi présente sur le plateau ce soir) sur le titre : Mourir demain. Réussiront-ils à séduire les juges ce soir ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

