DALS 2024 - Adeline Toniutti rend viste aux académiciens au Dôme de Paris

Cette semaine, Adeline Toniutti et Adrien Caby ont travaillé un American Smooth sur un titre de Serge Lama : "Je suis malade". Une danse lente, douce et élégante qui a donné du fil à retordre à Adeline Toniutti, la volcanique prof de chant. Ce soir, nos stars vont avoir la surprise de danser avec un invité mystère ? Pensez-vous que l'invité (e) d'Adeline aura un lien avec la Star Academy ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Vidéos d'Adeline Toniutti