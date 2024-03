DALS 2024 - "Agresse-moi des yeux". Diane Leyre doit travailler l'interprétation

Ce matin, Yann-Alrick Mortreuil demande à Diane Leyre plus de volontarisme dans sa chorégraphie. Il faut qu'elle fasse peur d'un simple regard. Pas facile quand on est une gentille comme Diane. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

