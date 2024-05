DALS 2024 - Alors on danse ! Chris Marques et sa troupe sur le parquet

Alors, on danse ? Évidemment. Chris Marques est accompagné de ses chanteurs et danseurs pour annoncer la tournée de leur spectacle “Alors, On Danse ?” Et pour la première fois en exclusivité, Chris va danser… et chanter… Et le tout sur un remix exclusif de “La Foule, d’Edith Piaf”. Qui va remporter la finale de la saison de Danse avec les stars ? Réponse dans quelques minutes. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

