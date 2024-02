DALS 2024 -"Ana, elle est tactile". Roman Doduik découvre son corps...

Vous le connaissez sur les réseaux sociaux, Energique, travailleur, Roman Doduik n'a plus grand chose à se prouver en tant qu'humoriste. Mais en tant que danseur, c'est une autre affaire. Pour cette nouvelle saison, il va être associer à la petite nouvelle de la bande : Ana Riera, la gagnante de QDALS. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

