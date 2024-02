dALS 2024 - Black M et Elsa Bois - Alliance Ethnik (Simple et funky)

Place au couple Black M et Elsa Bois. Ensemble, ils ont préparé leur danse. Une samba sur un titre qui va forcément qui vous faire bouger : "Simple et funky" d'Alliance Ethnik. Le rappeur va-t-il laisser naître le danseur de salon ? Réponse. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

