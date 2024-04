DALS 2024 - Black M et Elsa Bois - Benson Boone (In the stars)

Cette semaine, Black M et Elsa Bois ont travaillé une rumba sur un titre de Benson Boone : "In the stars". Au programme de la douceur et de la délicatesse. Deux mots qui résument parfaitement notre rappeur... Ou pas. Ce soir, nos stars vont avoir la surprise de danser avec un invité mystère. D'après vous, qui sera le danseur mystère de Black M ? Black M et Elsa Bois, habitués au milieu de classement vont-ils surprendre les juges et éviter le face à face ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Vidéos de Black M