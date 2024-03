DALS 2024 - Black M et Elsa Bois - Dadju (Ma vie)

Après un tango la semaine dernière, Black M et Elsa Bois vont proposer une toute nouvelle facette de leur connexion avec une valse sur un titre de Dadju : "Ma vie". En duel face à Roman Doduik et Ana Riera, Black M et Elsa réussiront-ils à séduire les juges et gagner les précieux points ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

