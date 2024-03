DALS 2024 – Black M et Elsa Bois – Michael Jackson (Smooth Criminal)

Pour le troisième prime, synonyme d’élimination, Black M et Elsa Bois vont présenter un Tango sur un titre de l’idole du rappeur : « Smooth criminal » de Michael Jackson. Comment mixer tango avec Michael Jackson ? Regardez. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

