DALS 2024 - Black M se transforme en Petit rat de l'opéra... sans l'opéra

C'est lundi, et les salles de répétition sont déjà en surchauffe. On retrouve Black M et Elsa Bois en pleine répétition de leur première danse. On connait la rigueur d'Elsa. Ce matin, elle tente d'apprendre à Black M, les bases de la danse classique. Ce n'est pas de la torture hein. Mais plutôt la base de toutes les danses. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

