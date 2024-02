DALS 2024 - Black M, un soutien inattendu en répétitions

Plus que quelques heures avant le deuxième prime de la saison pour nos derniers couples en compétition. On retourne dans la salle de répétitions de Black M et Elsa Bois où une jolie surprise les attend. En effet, la femme et les enfants du rappeur ont décidé de débarquer. "Ils sont ma force", nous confie-t-il. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

