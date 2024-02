DALS 2024 - Ca ne se voit pas encore, mais Roman Doduik est costaud

C'est lundi ! Direction la salle de répétition de Roman Doduik et Ana. Ensemble, ils tentent leur premier porté. Curieusement, Ana semble plus rassurée que Roman. Et Pourtant c'est lui qui doit porter. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

