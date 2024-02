DALS 2024 - Caroline Margeridon a inventé la mémoire du poisson rouge au grand dam de Christian

C'est mercredi ! Direction la salle de répétition de Caroline Margeridon et Christian Millette. Femme d'affaires accomplie, Caroline a une vie bien remplie et un agenda de ministre qu'il faut caler entre les répétitions. Résultat : Caroline oublie parfois les pas appris quelques heures avant. Courage ! Ca va rentrer ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

