DALS 2024 - Caroline Margeridon découvre on danseur en plein tournage d "Affaire conclue"

Pour une surprise, c'est une surprise. Découvrez la réaction de Caroline Margeridon lorsqu'elle découvre, en plein tournage d'"Affaire conclue", le visage du danseur qui l'accompagnera durant toute la saison. Il s'agit de Christian Millette. Et il n'est pas arrivé les mains vides. Avec lui, le trophée. Rien que ça ! DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

