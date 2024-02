DALS 2024 - "Ce sera la démonstration de ta force". Adeline apprend sa nouvelle chorégraphie

C'est au tour d'Adeline Toniutti de découvrir sa prochaine danse. une danse libre loin des codes des danses de salon. Vous avez deviné ? ce sera une danse contemporaine. Parfait pour exorciser certains démons. Et une aide toujours aussi précieuse, celle d'Adrien Caby pour mettre en images tous les ressentis. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

