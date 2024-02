DALS 2024 - "C'est comme si tu marchais sur des œufs". Cristina Cordula travaille son American Smooth

Nouvelle semaine pour nos couples. On retrouve Cristina Cordula et Jordan Mouillerac dans leur salle de répétitions. Pas évident de danser un American Smooth. Imaginez plutôt, C'est comme marcher sur des oeufs. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

