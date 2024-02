DALS 2024 - "C'est la danse la plus technique de toutes les danses de salon".. Voilà Keiona prévenue

Nouvelle semaine pour nos couples. On retrouve Keiona et Maxime Dereymez. Avoir avoir flirté avec les étoiles lors du premier prime (ils sont arrivés premier de la soirée), on les retrouve pour découvrir leur prochaine danse. Ce sera un foxtrot. A ne pas confondre avec la valse. Foxtrot, comme le nom du chien de Maxime. Fan absolu de cette danse très technique. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

