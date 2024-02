DALS 2024 - "C'est pas tes pieds qui marchent... C'est ta tête". Caroline Margeridon en tombe sur...

C'est lundi ! Direction la salle de répétition de Caroline Margeridon. A chaque salle, sa technique d'apprentissage. Pour Christian Millette, le meilleur moyen reste les images. Il explique à Caroline Margeridon (qui a l'habitude de marcher en talons) comment mettre un pied devant l'autre et c'est très amusant. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

