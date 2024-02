DALS 2024 - "C'est toi la petite nouvelle". Roman Doduik découvre sa danseuse

Avant-dernière Star à être présentée : Roman Doduik. Il découvre sa danseuse. Elle s'appelle Ana et elle est la grande gagnante de QDALS saison 2. Ensemble, ils vont préparer leur première danse : un quick step. La hantise de Roman. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

