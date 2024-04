DALS 2024 - Chris Marques très ému après la prestation remarquable de Roman Doduik

Un peu de Star Academy ce soir sur le plateau de Danse avec les Stars. Cinquième couple à s'élancer ce soir sur le parquet de ce prime spécial : "La bataille des couples" : Roman Doduik et Ana Riera vont danser sur le titre de Pierre Garnier, le gagnant de la Star Ac : "Ceux qu'on était". Leur chorégraphie : un contemporain. le premier pour notre couple avec une difficulté supplémentaire : inclure dans le duo la présence d'un juge. Et pas n'importe quel juge : Chris Marques, himself. Quel duo gagnera directement sa place pour la semaine prochaine ? Quel couple jouera sa place en face à face ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

