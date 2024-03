DALS 2024 - Cœur de Pirate découvre des muscles inconnus

Aujourd'hui, Cœur de Pirate et Nicolas Archambault travaillent un porté qui semble désarçonner La chanteuse québécoise. Ce qui amuse beaucoup Nicolas. Seront-ils prêts pour la rumba vendredi prochain lors du troisième prime ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

