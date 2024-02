DALS 2024 - Cœur de Pirate et Nicolas Archambault - Kyo (Le chemin)

Découvrez la première danse de notre coupel 100 % québécois Coeur de Pirate et Nicolas Archambault. Leur danse : un contemporain sur le titre de Kyo : "Le chemin". DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Cœur de Pirate