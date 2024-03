DALS 2024 - Cœur de Pirate et Nicolas Archambault - Vanessa Paradis (Divine Idylle)

Ce soir, Cœur de Pirate et Nicolas Archambault vont tenter de convaincre les juges avec un tango sur un titre de Vanessa Paradis : "Divine Idylle". En duel face à James Denton et Diane Leyre, Cœur de Pirate risque gros ce soir. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

